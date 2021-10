Spaccio, arrestato per due volte in 24 ore nello stesso posto

Viene arrestato, passa una notte in cella, viene rimesso in libertà e finisce per essere arrestato di nuovo la sera successiva. E' la sintesi grottesca della vicenda di un 34enne straniero, fermato per la prima volta nel pomeriggio di mercoledì, quando i Carabinieri lo avevano scoperto in corso Vittorio Emanuele con hashish e un coltello nello zaino.

Ieri sera, dopo le 17.00, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno organizzato una nuova serie di controlli nelle zone più sensibili della città. Le verifiche hanno interessato nuovamente anche il Corso alle spalle dell'Accademia Militare: qui uno straniero ha abbandonato lo zaino dandosi alla fuga e dirigendosi verso la stazione ferroviaria, imboccando alcune vie secondarie per far perdere le tracce.

Nononstante la corsa e la resistenza opposta ai militari, l'uomo è stato bloccato e perquisito: addosso aveva circa 20 grammi di hashish, ripartiti in più dosi e di 70 euro in contanti.

Una volta identificato, i Carabinieri si sono accorti che era la stessa persona arrestata il giorno prima, poi condotta davanti a giudice e ritornata in libertà con il solo obbligo di firma. Il 34enne è stato nuovamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e condotta davanti al Giudice per l'ennesima udienza con rito direttissimo. Ora è stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.