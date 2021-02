Cocaina e hashish, spacciatore 26enne arrestato a Fiorano

Ieri pomeriggio, verso le ore 18, i Carabinieri di Fiorano modenesehanno bloccato poi tratto in arresto un albanese 26enne, senza fissa dimora in Italia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto in via Fratelli Cervi, quando lo straniero è stato notato mentre consegnava un pacchetto ad una seconda persona.

L’uomo ha tentato di scappare ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale sono stati trovati e recuperati due dosi di cocaina e oltre 7 g di hashish, oltre alla somma di 80 € sequestrata poiché ritenuta provento di attività di spaccio