Getta la droga e fugge per evitare la Polizia, arrestato al Parco Ducale

Nel primo pomeriggio di giovedì scorso gli agenti della Volante,nel transitare in via Muzzioli, hanno notato un volto già noto, che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga nel chiaro intento di eludere un eventuale controllo. I poliziotti si sono immediatamente posti al suo inseguimento, riuscendo a fermarlo all’interno dei Giardini Ducali. Durante la fuga, il 31enne straniero si è disfatto di un pacchetto, lanciandolo a terra.

Il gesto non è passato inosservato agli agenti che hanno subito recuperato l’involucro, all’interno del quale era contenuta sostanza stupefacente in cristalli, già porzionata, successivamente accertata essere cocaina per un peso di 1,60 grammi.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione a quello ce risultava essere il domicilio del 31enne. Fra le pagine di un libro è stata trovata la somma in contanti di 1.200 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Spontaneamente l’uomo ha indicato agli agenti dove erano nascoste altre dosi di cocaina per 10,50 grammi complessivi.

La droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Il 31enne, pregiudicato per reati specifici, è stato anche denunciato in stato di libertà per aver violato il Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Modena. Contestualmente gli è stato notificato un Avviso orale, emesso dal Questore nel settembre 2021.