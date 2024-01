Blitz della Polizia in hotel, presi due pusher clandestini a Carpi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Avevano scelto come base logistica per il loro traffico illecito una comoda stanza d'albergo i due cittadini tunisini di 31 e 17 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, che sono finiti in manette ieri a seguito di una rapda indagine della Polizia di Carpi. Nella mattinata di ieri, infatti, personale in borghese del Commissariato ha notato un via vai sospetto all'interno di una struttura ricettiva della città.

In particolare, i poliziotti hanno riconosciuto uno dei due indagati, il 31enne, già noto alle forze dell'ordine, che intorno alle ore 14.00 ha fatto il suo ingresso nell'hotel. Appurato che lo straniero aveva prenotato una camera matrimoniale per 15 giorni, gli agenti hanno deciso di organizzare una perquisizione per una verifica approfondita.

All'interno della stanza d'albergo erano presenti entrambi i tunisini, in stato di agitazione piuttosto evidente. Ricerche accurate hanno permesso di scoprire e sequestrare 395,7 grammi di cocaina, suddivisa in 4 involucri che erano stati nascosti nel controsoffitto, sopra ad un faretto dell'illuminazione. Sono stati requisiti anche numerosi telefoni cellulari, un bilancino di precisione e 805 euro in contanti.

I due magrebini sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Modena sta procedendo a richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del 31enne. Per il minorenne procederà invece la Procura dei Minori.