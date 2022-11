Sorpreso a spacciare ketamina fuori da una discoteca, 22enne in manette

Si è concluso con le manette il ponte di Ognissanti per un 22enne modenese che, nel pomeriggio di martedì, è stato arrestato per spaccio dai carabinieri di Rimini. Il giovane, secondo quanto emerso, è stato notato nei pressi di una discoteca riminese nella quale era in corso un after mentre confabulava con altri giovani per poi passare loro un involucro sospetto. I militari dell'Arma sono entrati in azione e bloccato tutti i presenti.

E' così emerso che il modenese aveva appena ceduto 2 grammi di ketamina agli acquirenti e, nel corso della perquisizione, nelle tasche del 22enne sono spuntate altre dosi dello stesso stupefacente per un peso di altri 3 grammi.

Ammanettato e portato in caserma, lo spacciatore è stato processato per direttissima mercoledì mattina.