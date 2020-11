Cocaina e crack, pusher in manette nel parcheggio del centro commerciale

Ieri sera i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un nigeriano di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre i militari pattugliavano il parcheggio di un centro commerciale hanno notato una persona in attesa all’interno della sua auto. Poco dopo si è avvicinata una seconda persona, molto guardinga, che è salita a bordo. I carabinieri hanno così deciso di intervenire e hanno appurato che i due si stavano accordando per una cessione di droga.

Immediatamente i due sono stati accompagnati in caserma e, a seguito della perquisizione, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 15 grammi di crack divisi in dosi e una confezione in cellophane contenente circa 50 grammi di cocaina. Per questi motivi è scattato l’arresto in flagranza di reato anche perchè, a seguito di accertamenti sulle banche dati in uso alle forze di polizia, il soggetto è risultato gravato da diversi precedenti di polizia e condanne penali riguardanti sempre delitti di droga.