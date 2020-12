Spaccio di cocaina, un altro pusher nigeriano in manette

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto uno spacciatore nella serata del 23 dicembre. I militari, durante un controllo di routine, sono stati insospettiti da un giovane che alla vista della "gazzella" ha iniziato ad allontanarsi in sella ad una bicicletta, dandosi poi ad una fuga vera e propria.

I carabinieri lo hanno raggiunto e perquisito, scoprendo rapidamente il motovo di tanta fretta. Il 28enne di nazionalità nigeriana era infatti in possesso di 42 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Con sè aveva anche 300 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio. Lo straniero è stato tratto in arresto e condotto in cella per poi essere processato per direttissima.