Controlli in zona RNord, bloccati pusher e cliente

La zona tra i quartieri Sacca e Crocetta di Modena continuano ad essere osservati speciali delle forze dellordine, in particolare nell'ambito dell’operazione “Alto Impatto”. L’attività, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’impiego di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato provenienti da Reggio Emilia, ha visto ancora una volta il presidio del complesso RNord, con pattugliamenti in strada Attiraglio, viale Gramsci, via Nonantolana, e Parco XXII Aprile.

Sono state complessivamente 75 le persone identificate, di cui 19 con precedenti di polizia. I controlli sono stati estesi agli avventori di alcuni esercizi pubblici, senza rilevare irregolarità.

Nel pomeriggio, è stato tratto in arresto uno straniero di 22 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Volante hanno notato la presenza di due giovani che effettuavano lo scambio di qualcosa che era stato prelevato da un pacchetto di sigarette in via Nonantolana, nei pressi del parco XXII Aprile.

Nonostante il tentativo dei due di allontanarsi in direzioni opposte, la Squadra Volante, con l’ausilio di una seconda pattuglia giunta in brevissimo tempo, è riuscita a bloccare entrambi a breve distanza. Durante il controllo il ragazzo che prima aveva tentato di cedere lo stupefacente lo ha lanciato proprio sotto lìauto della polizia: i poliziotti sono così riuscit a recuperare due involucri in cellophane contenenti crack

Il giovane è stato anche trovato in possesso di una somma di denaro di circa 600 euro. Il 22enne, irregolare sul territorio nazionale, già denunciato per reati contro la persona, è stato quindi tratto in arresto.