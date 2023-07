Operaio "arrotonda" con lo spaccio, in casa sette chili di hashish e un etto di coca

Un operaio incensurato di 42 anni, apparentemente insospettabile, è finito nel mirino degli investigatori della Squadra Mobile di Modena. I sui movimenti avevano infatti acceso un campanello d'allarme, che ha portato i poliziotti ad eseguire una serie di appostamenti e verifiche in strada, nell'area di viale gramsci dove l'uomo risiede.

Grazie alle osservazioni ripetute è emerso che l'uomo incontrava spesso persone dedite al consumo di droga, già note negli ambienti monitorati dalla Mobile. Incontri che avvenivano nei pressi di casa, oppure in un bar della zona.

Così, attendendo il momento giusto, i poliziotti hanno fatto scattare la perquisizione. Il 42enne è stato bloccato una mattina, non appena uscito di casa per andare al lavoro. Dalla perquisizione personale si è passati a quella dell'abitazione e qui i sospetti sono stati confermati. All'interno del garage sono stati infatti trovati circa 7 kg di hashish e 100 grammi di cocaina, suddivisi in panetti, nonché sostanza utilizzata solitamente per il taglio dello stupefacente.

Altro hashish è stato rinvenuto e sequestrato all'interno della cabina armadio della camera da letto della abitazione. Tutta la droga è stata sequestrata, al pari di 4.600 euro in contanti, ritenuti provento di una ben avviata attività di spaccio.

L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, 27 luglio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto e disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato.