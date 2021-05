Ennesimo arresto per spaccio intorno al Parco Ferrari, sequestrati hashish e cocaina

Ieri pomeriggio, nei pressi del parco Ferrari di Modena, i carabinieri della stazione di Modena principale hanno tratto in arresto un trentunenne libico senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, all’atto del controllo, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina 9 g di hashish suddivisi in almeno una ventina di dosi, evidentemente pronte per essere spacciate. Lo straniero, al termine della direttissima, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.