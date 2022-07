Scappa e spintona gli agenti, ma non sfugge all'arresto. Era già ricercato per droga

Nel tardo pomeriggio di ieri, quando erano ormai le ore 20, durante il normale servizio di controllo del territorio una pattuglia della Volante del Commissariato di Carpi è passata nei pressi del parco di via Giotto. Agli agenti non è sfuggito il movimento repetino di una persona che si è allontanata rapidamente non appena ha notato la loro presenza.

I poliziotti hano iniziato a rincorrerlo a piedi e a lo hanno bloccato poco dopo, nonostante l'uomo ponesse resistenza con spinte e strattonamenti.

Il 31enne, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish per un peso di circa 13 grammi e all’interno di un borsello di 5 dosi di cocaina per un peso di 2.5 grammi, oltre alla somma di denaro di 70 euro in banconote di vario taglio.

Da accertamenti specifici il 31enne è risultato essere destinatario di un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Tribunale di Modena per reati sugli stupefacenti. Un viszio evidentemente non facile da superare. L'uomo è quindi stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, dopodichè è stato accompagnato direttamente in carcere per dare compimento alla misura cautelare.