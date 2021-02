Spaccio di hashish, un arresto a Sassuolo

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 16, una pattuglia dei carabinieri di Sassuolo ha notato un colloquio sospetto tra due persone ed è intervenuta per verificare cosa stesse accadendo. Alla vista dei militari un giovane - il presunto cliente - si è allontanato velocemente in sella alla propria bicicletta, mentre l'altro è stato bloccato.

E' nato così l'arresto a carico di un giovane marocchino, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di diverse dosi di hashish per un peso totale di 22 grammi. Dopo la notte in cella è stato processato per direttissima.