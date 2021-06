Blitz in un appartamento di Sassuolo, arrestato uno spacciatore incensurato

Nella giornata del 17 giugno 2021, alle ore 12.15, il personale di questo Commissariato di Polizia di Sassuolo ha tratto in arresto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente uno straniero, incensurato e in possesso di permesso di lungo soggiorno.

Dopo aver ricevuto una segnalazione su una presunta attività di spaccio di stupefacenti, svolta da un cittadino marocchino presso la propria abitazione, sono stati effettuati diversi servizi di appostamento da parte degli agenti. Alle ore 10.30 del 16 giugno, dopo diversi riscontri positivi, i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione personale e locale nei confronti dell’indiziato.

Perlustrando l'appartamento, uale, occultati all’interno di una lavastoviglie in disuso, sono stati rinvenuti rinvenuti cinque panetti termosaldati di hashish del peso complessivo di gr. 496,25, tre sacchetti di plastica trasparente con 19 porzioni di cocaina per un peso complessivo di gr. 57,50, il tutto all'interno di una lavastoviglie in disuso.

Inoltre, all’interno del contenitore di un personal computer è stato individuato il materiale di confezionamento, consistente in un bilancino elettronico, in un rotolo di cellophane trasparente, un coltello con lama di cm 11, in circa 30 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina.

L’arrestato, dopo essere stato sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto presso camere di sicurezza della Questura e condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata di ieri 17 giugno. Il giudice ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.