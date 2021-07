Spaccio di hashish, 52enne arrestato a Sassuolo

Ieri sera gli agenti dell’ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Sassuolo hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti del tipo hashish un uomo di 52 anni. L'arresto si innesta in una articolata attività di indagine di contrasto allo spaccio, che ha già prodotto ulteriori arresti e sequestri.

L'operazione si è svolta all'interno di un parco cittadino ed ha consentito il recupero ed il sequestro di complessivi 75 grammi di hashish, 290 € e di un telefono cellulare. L'arrestato, E.A.A. le sue iniziali, di anni 52, cittadino marocchino senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato trattenuto presso gli Uffici della Polizia Municipale, in attesa del giudizio direttissimo a suo carico.