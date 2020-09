Spaccio al parco "I Folletti", 35enne in manette

Un 35enne marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine è stato tratto in arresto nel tardo pomeriggio di lunedì 7 settembre dagli agenti della Polizia Locale di Sassuolo perché colto in flagranza del reato di spaccio di stupefacenti, oltre che per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dell’intervento svoltosi presso il parco “I Folletti”, da tempo monitorato dalla Polizia Locale per contrastare attività delittuose e in particolare lo spaccio di stupefacenti, gli agenti hanno notato la cessione di droga e sono intervenuti, bloccando a fatca lo straniero

Sono stati sequestrai due panetti di hashish del peso di circa 200 grammi, due telefoni cellulari e la somma contante di euro 2.260, provento dell'attività delittuosa.

E’ stato inoltre segnalato alla Prefettura di Modena l'acquirente, un italiano di 55 anni residente, per detenzione di stupefacenti per uso personale.

A seguito dell'udienza preliminare svoltasi nella mattinata di oggi, dopo la convalida dell'arresto e del sequestro, il nordafricano è stato rimesso in libertà in attesa del processo, fissato per il prossimo mese di novembre, con il divieto di dimora nella Provincia di Modena.