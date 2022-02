Controlli anti spaccio, fermate tre persone con hashish e cocaina

Questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, attraverso le sue articolazioni territoriali, hanno eseguito una serie di controlli nei luoghi più esposti a fenomeni di degrado urbano e spaccio di sostanze stupefacenti della provincia. Nell’ambito di questi servizi, i militari della Stazione di Savignano sul Panaro hanno tratto in arresto un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Il giovane, appena si è reso conto di essere osservato dai Carabinieri, si è stato alla fuga a piedi nelle campagne, tentando di disfarsi di un involucro contenente 15 dosi di hashish. Tuttavia è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Anche la perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare e sequestrare altre 6 dosi della medesima sostanza.

Nella tarda serata, invece, all’interno del Parco Novi Sad i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno fermato un 34enne che è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish, quasi 400 euro in contanti e un bilancino di precisione: l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella nottata, un 24enne controllato nel quartiere Sacca, è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina; anche lui è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti.