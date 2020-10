Spaccio di shaboo in zona stazione, arrestato un richiedente asilo

Il 13 ottobre scorso, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 26 anni per il reato di detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile aveva acceso i riflettori sulla condotta del giovane straniero, un richiedente asilo ospitato in un appartamento della città insieme ad altri tre giovani inseriti nello stesso percorso di accoglienza.

I sospetti si sono appunto concretizzati martedì, quando gli agenti hanno bloccato il nigeriano che dopo essere disceso dal cavalcavia Mazzoni in bicicletta stava imboccando corso Vittorio Emanuele II.

Nel taschino del suo giubbotto sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti dei cristalli di colore bianco, che il controllo narcotest ha rivelato essere shaboo. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 6 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di 40 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e a 9.300 euro suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dell'attività criminale del richiedente asilo.

Il giovane è stato portato in carcere e ora anche il suo iter di accoglienza subirà uno stop.

Anche lo spaccio della metanfetamina in cristalli, nota come shaboo o crystal meth, è divenuto negli ultimi due o tre anni appannaggio della criminalità nigeriana, che a Modena controlla già i mercati delle altre sostanze. Dopo un lungo periodo in cui questa droga particolarmente pericolosa e additiva era stata monopolio della comunità filippina, altri si sono sostituiti agli immigrati asiatici nell'importazione e nella distribuzione. Questo ha anche causato un abbassamento dei prezzi sul mercato, con conseguente aumento dei rischi per gli assuntori, specie giovani e molto giovani.