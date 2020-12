Nasconde in casa shaboo, cocaina ed eroina: pusher in carcere

Importante arresto ed altrettanto importante sequestro di droga messi a segno ieri dai Carabinieri della Sezione Operativa di Modena. Intorno alle ore 17, infatti, i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 39enne di origine nigeriana, che da qualche tempo era finito al centro delle costanti indagini sul traffico di droga in città.

Nell'appartamento sono state trovate diverse dosi di cocaina (20) e di eroina (60), ma soprattutto 160 grammi di shaboo, un quantitativo molto significativo. I militari hanno sequestrato anche 400 grammi di mannitolo - solitamente usato come sostanza da taglio per la coca - contanti per circa 7.000 euro e ben 10 telefoni cellulari, alcuni dei quali ancora chiusi nelle confezioni originali.

Il 39enne è stato portato in caserma per la burocrazia di rito e poi trasferito in carcere su disposizione dell'Autorità Giudiziaria: attualmente si trova al Sant'Anna in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice.