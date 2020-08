Mezzo chilo di cooca in auto, due arresti in via Emilia Est

Un controllo in via Emilia Est, svolto sabato sera al confine tra Modena e Castelfranco, ha permesso ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di interrompere quella che aveva tutto il sentore di una trattativa fra due grossisti di droga.

I militari hanno intercettato due persone finite nel mirino da qualche tempo proprio lungo la Statale: un 31enne di origine campane ma domiciliato nel reggiano e un albanese di 29 anni stanziato nella nostra provincia sono stati raggiunti mentre erano fermi a bordo di una Mercedes in sosta.

Grazie alla perquisizione è stato possibile scoprire che sotto uno dei sedili era nascosto un panetto di cocaina, dal peso di oltre 500 grammi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.