Via delle Suore, spacciatore bloccato a bordo dell'auto del cliente

Uno spacciatore di origine nigeriana è finito in manette venerdì pomeriggio, grazie all'occhio vigile di una pattuglia dei Carabinieri che stava transitando in via delle Suore, periferia nord di Modena. I militari, infatti, hanno notato lo straniero muoversi in modo sospetto in strada e poco dopo salire a bordo di un'auto, lato passeggero.

A quel punto è scattato il controllo ed è stato accertato il che il 24enne aveva con sè 18 dosi di cocaina, per un totale di circa 7 grammi, e verosimilmente l'automobilista altro non era che un cliente.

I militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modena hanno quindi tratto in arresto e condotto lo straniero alla direttissima, a seguito della quale è stato applicato il divieto di dimora nel comune di Modena.