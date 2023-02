Continuano i controlli in Viale Crispi, un arresto per spaccio

Ieri sera i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga che interessano le "zone sensibili" come quella Tempio-Stazione, hanno arrestato un 42enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All'interno di un esercizio commerciale sito in Viale Crispi, i Carabinieri hanno controllato il 42enne bloccandolo dopo un tentativo di fuga. Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di 48gr di hashish, 2 dosi di cocaina e 185 euro in contanti, verosimilmente considerati provento di una precedente attività di spaccio.

Il 42enne è stato tratto in arresto, e avrebbe dovuto essere processato questa mattina con rito direttissimo presso il Tribunale di Modena, che però è stato evacuato per un allarme bomba. L'udienza verrà quindi verosimilmente posticipata una volta rientrato l'allarme.