In manette per stalking, in casa aveva anche un fucile illegale modificato

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di una persona indagata per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata.

Ad aggravre la situazione del giovane è stato anche un video, condiviso in rete nelle scorse settimane, in cui si ritraeva mentre armeggiava con un fucile. I militari hanno sprovvisto del titolo abilitativo alla detenzione di armi.

Durante l’esecuzione del provvedimento restrittivo, i Carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche l’arma in questione, una doppietta artigianale a cani esterni calibro 12, con canna tagliata e calcio modificato, con il relativo munizionamento, consistente in 14 cartucce calibro 12. L'uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi.