Minaccia e molesta il suo ex, donna arrestata per stalking

Nel pomeriggio di giovedì, 6 giugno, i Carabinieri della Stazione di Nonantola hanno arrestato in flagranza di reato una donna per atti persecutori nei confronti del suo ex compagno. L'intervento dei Carabinieri, richiesto al numero d’emergenza 112, è stato effettuato mentre la donna minacciava e molestava un uomo con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale alcuni mesi or sono.

Al termine della relazione, la donna aveva posto in essere ripetute minacce, aggressioni fisiche e molestie sia telefoniche sia sul luogo di lavoro, provocando nella vittima uno stato di ansia e profonda preoccupazione.

Immediatamente è stato attivato il "Codice Rosso" e l'arrestata è stata condotta presso le camere di sicurezza.

Ieri mattina, la donna è stata condotta presso il Tribunale di Modena per essere giudicata con rito direttissimo: il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico.