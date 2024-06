Stalking, in carcere dopo aver sfondato la porta di casa della sua ex

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un uomo di 35 anni è finito in carcere ieri sera in quanto indagato dei reati di atti persecutori e danneggiamento. I Carabinieri della Stazione di Modena San Damaso lo hanno infatti tratto in arresto su custodia cautelare disposta dal Tribunale di Modena,

La decisione è stata presa dal giudice dopo un episodio che si è verificato lo scorso 27 maggio a Serramazzoni, quando l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato poiché, pretendendo di entrare nell’abitazione dell'ex convivente contro la sua volontà, aveva sferrato un pugno contro il vetro della porta d’ingresso, procurandosi una grave ferita al braccio che aveva richiesto il suo ricovero presso l’Ospedale di Baggiovara.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.