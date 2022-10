Ubriaco minaccia i passanti con una catena, bloccato e arrestato

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 50enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Al 112 sono arrivate segnalazioni della presenza in strada di una persona in evidente stato di ubriachezza, che bandiva una catena metallica e minacciava i passanti. All’arrivo della pattuglia l'uomo non è passato a pi miti consisgli. Anzi. Ha infatti scagliato la sua bicicletta contro l’auto di servizio, danneggiandola.

La persona, che teneva in mano una catena, e un paio di forbici nelle tasche, è stato contenuto dai Carabinieri intervenuti, traendolo successivamente in arresto.

Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.