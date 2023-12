Ubriaco violento fermato accanto al chiosco di piazza Matteotti, feriti due agenti e un volontario

Neanche il tempo di prendere confidenza con la nuova location che il personale in servizio presso il punto "Città sociale e sicura” è dovuto intervenire su un episodio di microcriminalità, per altro riportando conseguenze fisiche. E' accaduto ieri sera intorno alle ore 22 in piazza Matteotti, dove in mattinata aveva ufficialmente preso il via l'attività del chiosco al cui interno si trova un agente della Polizia Locale o un volontario. E' stato proprio uno dei cittadini che collabora con le associazioni che contribuiscono alla sicurezza del territorio ad accorgesi della presenza di una persona molto agitata.

Lo straniero, fuori di sè a causa dell'abuso di alcol, stava infatti dando in escandescenza e danneggiando alcune auto in sosta. Il volontario ha quindi richiesto l'intervento di una pattuglia della Locale. Due agenti sono intervenuti sul posto e hanno faticato a placare l'ubriaco: operazione che è costata lievi lesioni agli agenti, ma anche allo stesso volontario.

L'uomo è quindi stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre dovranno essere valutate le sue condotte anche relative ai danneggiamenti.

L'episodio mette in luce da un lato l'importanza di un presidio fisso in quella zona del centro storico, ma dall'altro sottolinea i limiti di una gestione che prevede una singola persona di turno, che specie nelle ore serali potrebbe essere esposta a rischi, Lo stesso sindacato di Polizia Locale Sulpl aveva denunciato questa criticità. L'attività del chiosco è tuttavia in fase sperimentale e nelle prossime settimane potranno emergere ulteriori novità.