Crea caos in centro e aggredisce i poliziotti, arrestato un ubriaco

La Squadra Volante è intervenuta ieri sera in via Taglio, all’angolo con via dei Lovoleti, in quanto era stato segnalato un uomo, molesto ed aggressivo, che stava infastidendo i passanti e che poco prima aveva colpito con dei pugni la vetrina di un locale.

Lo straiero, in evidente stato ubriachezza, non ha gradito l'arrivo degli agebti e ha iniziato a sferrare calci, che tuttavia sono stati evitai o parati dai poliziotti. Con grande difficoltà, tanto che è stato necessario ricorrere allo spray urticante, l’uomo è stato fatto salire sull’auto di servizio, dove ha ripreso a dare in escandescenza riuscendo addirittura a danneggiare la portiera posteriore del veicolo ed il vetro antisfondamento che separa l'abitacolo.

Il 40enne rumeno, al termine degli accertamenti, è stato trattenuto presso le celle della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.