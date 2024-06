Abusi sulla nipote della compagna, ripreso dalle telecamere e arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Avrebbe indotto una minorenne a subire e compiere atti sessuali. Con questa grave accusa è stato tratto in arresto un 39enne residente in provincia di Modena, per fatti che si sarebbero consumati nel territorio di Castellarano. La Procura della Repubblica preso il Tribunale di Reggio Emilia, condividendo con le risultanze investigative dei militari della Compagnia di Castelnovo né Monti, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l'applicazione nei confronti dell’indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari.

L'uomo avrebbe approfittato del legame di parentela che la minore aveva con la compagna dell’uomo, circostanza grazia alla quale si recava frequentemente presso l’abitazione dell'adolescente. Qui, dopo, la scuola, si sarebbero consumati gli atti sessuali.

È stata la madre della vittima ad avere sospetti, dopo aver notato un cambiamento nei comportamenti della ragazzina. Per questo ha installato delle telecamere all’interno dell’abitazione per capire cosa avvenisse in sua assenza e scoprendo quindi gli abusi, che sono stati immediatamente denunciato ai carabinieri.

Dalle indagini è emerso che il 39enne si occupava spesso della vittima, andando a prenderla a scuola, pranzando insieme a casa della ragazza e facendole compagnia fino al rientro della mamma. Oltre alle telecamere, anche la figlia sentita dalla mamma ha fatto parziali ammissioni sostenendo che i rapporti sessuali erano nati per gioco. Le indagini hanno potuto contare sia sui video che sulle chat Whatsapp tra l'uomo e la ragazzina.