Volantinaggio contro il polo Conad, attivista arrestato dopo una colluttazione con gli agenti

Un uomo è stato fermato e poi tratto in arresto questa mattina intorno alle ore 8 in via Anderlini, nel quartiere Sacca, dopo la colluttazione con alcuni agenti della Polizia Locale. Si tratta di un attivista che già da diverse settimane sta portando avanti la battaglia contro il progetto dell'ampliamento del polo logistico Conad. Anche stamattina l'uomo stava distribuendo e affiggendo volantini nell'area tra il centro commerciale del quartiere e le scuole Anderlini.

L'attività è stata notata da uno degli agenti della Municipale in servizio per agevolare la viabilità in occasione dell'ingresso a scuola dei bambini. Ne sarebbe quindi nato un diverbio; l'agente avrebbe chiesto di poter vedere i documento dell'umo, che dopo essersi inalberato gli avrebbe gettao addosso la cartellina al'interno della quale teneva i volantini. Lo scontro è ripreso anche all'arrivo delle pattuglie chiamate a rinforzo, ne è nata una colluttazione, conclusa con il "placcaggio" fisico del residente da parte degli agenti, due dei quali sono rimasti lievemente feriti. Nel pomeriggio anche l'attivista si è recato al pronto soccorso.

L'uomo è quindi stato accompagnato al Comando, poi rilasciato come disposto dalla Procura. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di dare le generalità. Denunciata anche la moglie del cittadino, che ha dato "man forte" al marito dando in escandescenza e per questo è stata accusata a sua volta di resistenza e rifiuto di fornire le generalità.

L'accaduto ha creato clamore tra i testimoni e fra i residenti, che non hanno risparmiato critiche per i modi decisi adottati dalla Polizia Locale. La protesta prosegue da settimane in via Anderlini, dove si sono già verificate tensioni ed interventi degli agenti. Basti ricordare le scritte realizzate sull'asfalto con la vernice e la distribuzione di altri volantini davanti alla scuola, frequentata dalla figlia del sindaco. Nei giorni scorsi ci sono anche stati diverbi tra gli attivisti e lo stesso Muzzarelli davanti all'ingresso delle scuole.

ll tema dl futuro hub di via Finzi/via Europa ha scaldato particolarmente gli animi, agitato le assemblee pubbliche e le forze politiche. La mobilitazione dei residenti prosegue e vedrà un corteo di protesta il prossimo 14 maggio, che si snoderà da via Gerosa fino in Piazza Grande.

Oltre al Comitato dei residenti si è mosso più di recente anche lo spazio sociale Libera, che ha sede in via del Tirassegno. Anche i volantini del gruppo anarchico hanno messo sul chi va là la Polizia Locale, che ieri ha fatto visita alla sede dell'associazione, senza tuttavia rilevare alcun motivo di sanzione.