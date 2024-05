Mette a segno ben 21 furti nei parcheggi dei supermercati, 40enne in carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Per almeno un anno è stato una minaccia sempre in agguato per i clienti dei supermercati di Castelnuovo Rangone, prendendo di mira le auto in sosta nei parcheggi con l'obiettivo di rubare quanto di valore trovava a bordo. Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno messo fine alle sue razzie, eseguendo un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica.

Si tratta di un 40enne italiano, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e con obbligo di soggiorno nel comune di Castelnuovo Rangone. L'uomo è indiziato per una luna serie di futi commessi appunto nei parcheggi di pertinenza dei supermercati del paese, in un arco di tempo che va dall'agosto 2022 al giugno 2023.

Le indagini, condotte dall'Aliquota Operativa dei Carabinieri di Sassuolo e coordinate da questa Procura, basate anche su analisi delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di acquisire, a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine a ben 21 furti consumati e 2 tentati.

I colpi venivano messi a segno forzando le portiere o danneggiando i finestrini e talvolta anche con elementi atti a distrarre le vittime, come ad esempio il taglio dei pneumatici delle auto.