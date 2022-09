Tenta la rapina sul bus, poi arriva in stazione e chiama gli amici per pestare la vittima: ora è in carcere

Lo scorso 21 luglio un autobus diretto all'autostazione di viale Molza a Modena era stato teatro di una tentata rapina da parte di un giovane nei confronti di un 44enne. Il ragazzo aveva cercato di rubare gli occhiali da sole alla vittima, trovando però una attiva resistenza e fallendo nel suo intento. Non pago, lo straniero aveva atteso l'arrivo all'autostazione e aveva poi chiamato a raccolta altri conoscenti che si trovavano in zona: in tre si erano quindi scagliati contro il 44enne, raggiungendolo ad una certa distanza dalla fermata e colpendolo e procurandogli diverse lesioni, tra cui la frattura di una costola.

Immediatamente dopo l'allarme della vittima, trasportata in ospedale, erano scattate le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena. Indagini che si sono chiuse nei giorni scorsi e che il 20 settembre hanno visto l'esecuzione di un ordine di custodia in carcere emesso dal Gip nei confronti di un 21enne, gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso con altri.

I militari hanno individuato anche i due presunti complici del pestaggio, ai quali è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena: si tratta di un 18enne edi un 22enne indagati per lesioni volontarie in concorso.

A questi si aggiunge anche un 21enne per il quale si ipotizza il reato di favoreggiamento personale. Il giovane avrebbe infatti incontrato l'aggressore in un parco nei pressi del luogo dell'aggressione, scambiandosi con lui la maglietta per aiutarlo a dileguarsi.