Oltre un chilo di droga e una pisola clandestina, 44enne in manette

I carabinieri della tendenza di Vignola, nella nottata scorsa, in collaborazione con il personale della polizia locale di Formigine e dell’Unione Terre dei Castelli, al termine di un servizio volto a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione abusiva di armi, un 44 enne di origini albanesi, domiciliato e nel sassolese e già noto alle forze di polizia.

Durante il controllo effettuato dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale in Formigine, intorno alle 21:30, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre 9 grammi di cocaina e 680 euro in contanti. Estesa la perquisizione presso la sua abitazione, sono stati scoperti quasi 700 g di cocaina, 479 di marijuana, 177 pasticche di ecstasy e 43.000 euro in contanti.

Tra il materiale rinvenuto nell’abitazione anche una pistola Beretta calibro sette 65 completa di munizioni, arma risultata mai censita.