Assalto al bancomat ma l'esplosivo non funziona. Ladri in fuga

Un tentativo di rapina questa mattina ai danni del banco di San Geminiano e San Prospero di via Claudia a Maranello.

Il colpo messo a punto dai malviventi prevedeva di far saltare in aria lo sportello automatico del bancomat con dell’esplosivo, così da poter prendere il denaro. Tuttavia qualcosa non è andato secondo i piani e l'esplosivo, un panetto realizzato con materiale da identificare, è rimasto incastrato e inesploso. Un contrattempo che i ladri non avevano calcolato lasciandoli così senza bottino.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Per le operazioni di disinnesco dell'ordigno è stata anche chiamata la squadra di artificieri arrivata da Firenze.

Nessun cittadino è comunque rimasto ferito nel tentativo di rapina. I Carabinieri sono ora alla ricerca dei malviventi.