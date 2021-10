Assalto Cgil Roma. Arrestato il modenese Passaro, leader di IoApro

Il modenese Biagio Passaro è tra le 12 persone arrestate per l'assalto alla sede della Cgil di Roma durante la protesta dei " No-Green pass" di ieri.

Passaro era già noto per le varie proteste e manifestazioni di IoApro attuate durante il lockdown primaverile (in particolare come brand manager del franchising di Regina Margherita una catena di pizzerie che ha vari locali anche a Modena). L’uomo quindi era da tempo in prima fila contro le misure di contenimento anti Covid.