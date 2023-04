Frode milionaria con i crediti d'imposta fittizi, arrestati due imprenditori

Avevano creato diverse società, e con l'aiuto di alcuni consulenti fiscali compiacenti, avrebbero presentato bilanci societari con dati falsati al fine di fare emergere crediti con il fisco inesistenti. Questi crediti, sarebbero stati quindi ceduti a terzi imprenditori, che li avrebbero acquistati ad un prezzo pari al 20% del loro valore nominale al fine di abbattere le imposte dovute. In un caso, i crediti (nella fattispecie 3 milioni di euro) sarebbero anche serviti a risanare una squadra di calcio di serie C da loro rilevata, versante in una grave situazione debitoria con l'erario.

E' quanto emerso all'esito di una complessa indagine, coordinata dalla Procura di Modena e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Modena, iniziata a settembre 2021, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati ben 34 persone. Due di esse, nella giornata di mercoledì, sono state raggiunte presso le proprie abitazioni di Milano e Napoli da una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari ed eseguita dalla Guardia di Finanza di Modena. L'accusa, per i due indagati, è molto grave: quella di essere i promotori di un'associazione a delinquere, che viveva appunto del compimento di reati societari e fiscali volti alla creazione di crediti tributari inesistenti al fine di ottenere indebite compensazioni.

Oltre agli arresti, l'operazione della Guardia di Finanza ha portato anche al sequestro preventivo di beni per quasi sette milioni e mezzo di euro. Quasi tre milioni di questi, sono stati posti sotto sequestro in occasione dell'esecuzione della misura cautelare, e fanno presumere che gli indagati vivessero nel lusso: tra i beni sequestrati sono annoverati un appartamento in centro a Napoli - in corso Vittorio Emanuele -, un deposito commerciale di vini a Sirmione, sul Lago di Garda, e una Maserati.