Lo scambiano per un ladroe lo arrestano mentre fa jogging, assolti gli agenti

E' giunta al termine nel tardo pomeriggio la curiosa vicenda processuale iniziata nel 2014 come conseguenza di uno spiacevole scambio di persona avvenuto nella provincia modenese.

Protagonista della vicenda un 40enne del posto, che venne arrestato da quattro agenti della Polizia Municipale mentre praticava jogging lungo Via Martiniana, a Baggiovara. Ammanettato e trattenuto dalle forze dell'ordine per circa un'ora, l'uomo aveva in seguito denunciato gli agenti, portandoli in tribunale.

Tre i capi di imputazione: arresto illegale, violenza privata e lesioni come conseguenza di altro delitto (che sarebbero conseguite all'ammanettamento). Accuse per le quali gli agenti si erano fatti assistere dagli avvocati Orlando, Aquilini e Zinani; e che sono cadute oggi con la pronuncia definitiva della Giudice Mutti. La sentenza vede infatti un'assoluzione piena: per il primo e il terzo capo di imputazione "perchè il fatto non sussiste"; e per il secondo "perchè il fatto non costituisce reato".