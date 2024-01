A cena durante il covid, assolti ristoratore e clienti della protesta #IoApro

Siamo nei primi giorni del 2021, precisamente il 16 gennaio. Da quasi un anno l'Italia è alle prese con la fase più critica dell'emergenza Coronavirus. Lockdown, coprifuoco, isolamento, zone rosse, gialle e verdi: da diversi mesi sono termini entrati nella quotidianità, al pari della sigla Dpcm, i decreti del Presidente del Consiglio - Giuseppe Conte nel caso specifico - che si susseguono imponendo restrizioni alle attività di ogni giorno. In quel gennaio la fase dei contagi è fortunatamente ad un livello piuttosto basso, ma le restrizioni restano e sono molteplici, talmente rapide nel cambiare che a volte è difficile ricordarsi cosa è lecito o non lecito fare.

Il 14 gennaio viene pubblicato un nuovo Dpcm, che regolamenta le attività sociali in base alle zone di colore assegnate a ciascuna regione. In particolare, Modena si trova in fascia gialla e questo significa che bar e ristoranti possono restare aperti fino alle ore 18, e le persone sedute per ogni tavolo possono essere al massimo quattro. Niente cene al ristorante, quindi.

Proprio sulla scorta delle nuove restrizioni nasce il movimento #ioapro, formato da ristoratori contestano la normativa stringente. Alcuni di questi si spingono a violare apertamente i decreti, tenendo aperto alla sera e radunando ai propri tavoli avventori che solidarizzano con la loro battaglia. Accade anche a Modena e in provincia, dove alcuni ristoranti "ribelli" proseguono l'attività e puntualmente vengono sottoposti a controlli da parte delle forze del'ordine.

Nel caso specifico, il titolare di una pizzeria di Sassuolo e i suoi clienti vengono identificati e sanzionati alle 19.30, mentre si apprestano a iniziare la cena. Per alcuni d loro, oltre alla multa in denaro, scatta anche la denuncia penale per inosservanza delle disposizioni di legge anti-covid. Ebbene, a distanza di tre anni quel ristoratore e quei cittadini sono stati assolti dal tribunale, in quanto i fatti contestati non costituiscono reato. Lo ha deciso ieri il giudice del Tribunale di Modena nel caso che vedeva imputate 14 persone persone.

Per il giudice ha prevalso una linea di valutazione che ridimensiona fortemente i contenuti di quelle normative susseguitesi nella "seconda fase" della pandemia, riconducendo gli obblighi al fattore della positività al virus. Per otto di quei cittadini identificati nella pizzeria di Sassuolo - seguiti dallo studio legale Mattioli di Modena - oltre al'assoluzione era già arrivato l'annullamento anche della sanzione pecuniaria, fatta annullare in autotutela per vizi di forma.