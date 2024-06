Assolto lo straniero colpito da un carabiniere durante l'arresto in largo Garibaldi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Idrissa Diallo, il cittadino guineano balzato suo malgrado alle cronache locali a metà marzo, è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il 23enne è infatti comparso oggi in tribunale per l'udienza a suo carico, durante la quale doveva rispondere del comportamento tenuto durante il controllo dei carabinieri conclusosi con l'arresto violento del 13 marzo. Il giudice ha deciso per l'assoluzione, per insussistenza del fatto.

Una decisione che appariva abbastanza probabile, alla luce delle testimonianze raccolte dopo i fatti avvenuti quella mattina in largo Garibaldi, che purtroppo hanno fatto il giro d'Italia.

Alcune fasi dell'arresto alla fermata dell'autobus davanti al Teatro Storchi erano infatti state riprese con un cellulare e diffuse su Instagram, mettendo in evidenza i metodi violenti utilizzati da uno dei Carabinieri del Radiomobile di Modena nel tentativo di far salire il 23nne sull'auto di servizio.

Per quello stesso episodio Diallo ha a sua volta denunciato il militare, che nel frattempo è stato trasferito in un altro territorio, anche a seguito di un secondo video relativo ad un altro arresto in cui lo si vede colpire l'arrestato con un pugno. Scagionato dalle accuse, il giovane straniero attende ora lo sviluppo del secondo procedimento nel quale è parte lesa.