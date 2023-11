Arresto energico dei Carabinieri finito sui social, assolto il 32. Indagini sui militari

Ieri il Tribunale di Modena ha assolto il 33enne marocchino che era stato tratto in arresto nella serata dello scorso 19 aprile dopo essere stato fermato a bordo della sua auto in via Giardini a Pavullo. Un caso che era diventato di rilievo nazionale dopo essere diventato virale su Instagram; le fasi dell'arresto erano infatti state riprese da un cittadino con lo smartphone e il video era stato diffuso dall'account @nojusticenopeace_italy, scatenando immediate polemiche per le fasi di violenza che avevano contraddistinto l'arresto, con una colluttazione aspra tra i due Carabinieri del Radiomobile e lo straniero.

Al'indomani dei fatti, dopo alcune ore in camera di sicurezza, l'uomo era stato portato in tribunale e l'arresto era stato convalidato: l'avvocato Marco Tarantini aveva chiesto il rito abbreviato per il successivo processo che si è svolto ieri e che ha visto come prova principale proprio il video finito sui social. Alla luce di quelle immagini la giudice Chiara Mutti ha assolto il 33enne dalle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, perchè il fatto non sussiste.

Con la sentenza di ieri, il fronte si ribalta. Il Tribunale ha infatti trasmesso alla Procura gli atti della vicenda, chiedendo quindi che vangano esaminati sia il video che il verbale di arresto redatto dai carabinieri il 19 aprile, per verificare le congruenze tra i due elementi. Nelle settimane successive ai fatti, per altro, i due carabinieri erano stati provvisoriamente trasferiti ad incarichi di ufficio.

L'accaduto aveva ovviamente diviso quanti si erano imbattuti nelle immagini video e nel post dell'associazione che criticava duramente i militari, considerando quell'arresto "l’ennesimo abuso di potere da parte della polizia nei confronti di una persona razzializzata per un semplice controlli di documenti". Per contro, a difesa degli uomini dell'Arma era intervenuto il Nuovo Sindacato Carabinieri puntando il dito contro i "tagli" fatti nel filmato e contro l'atteggiamento arrogante e violento del 33enne. Saranno però le indagini del magistrato e le successive valutazioni del Tribnale e chiarire definitivamente la vicenda