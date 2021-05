Assunto per fare un trasloco a casa di un amico, gli ruba orologi e fede nuziale

All’esito di una indagine avviata qualche giorno fa, ieri i Carabinieri di Carpi hanno denunciato alla Procura modenese un carpigiano quarantacinquenne.

L’uomo a metà gennaio scorso, approfittando dell’essere stato assunto per eseguire un trasloco nell’abitazione di un suo conoscente, si era impossessato di due orologi di marca pregiata, una borsa da viaggio anch’essa griffata e della fede nuziale in oro del proprietario di casa. Proprio grazie alle incisioni rinvenute nell’anello, trovato recentemente nella disponibilità dell’uomo, hanno avuto il via alcuni accertamenti che a ritroso hanno permesso di far risalire al 45enne una serie di furti all'interno dell'abitazione.

I militari hanno così eseguito una perquisizione domiciliare e sequestrato, tra l’altro, un affilatissimo machete con cui spesso egli era solito andare in giro.