Attacco hacker russo verso i siti italiani, nel mirino anche Bper

Attacco hacker filorusso ad alcuni siti di aziende e istituzioni italiane. L’azione, in corso da stamattina, ha provocato per lo più disservizi temporanei. L’attacco di tipo Ddos - una strategia per "sovraccaricare" i server - è stato rivendicato dagli hacker del collettivo filorusso NoName057.

"L'Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare", scrivono sui propri canali citando la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e aggiungendo: "Continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba".

Nel mirino degli hacker diversi siti italiani tra cui siti del governo e istituzionali, siti di banche e di alcune imprese, tra cui Difesa, Esteri, Carabinieri, Viminale per la Carta d'identità, Politiche agricole, Tim, Banca BPER, A2A Energia. La polizia postale sta supportando tutti gli enti coinvolti per la mitigazione e il ripristino dei servizi.

Problemi per l'accesso al sito del ministero degli Esteri, a rilento quello della Difesa e dei Carabinieri. Non sembrano esserci problemi invece per i siti di Palazzo Chigi, Camera, Senato, Polizia e Guardia di Finanza.

Il gruppo bancario modenese ha subito rallentamenti del proprio sito in mattinata. Attualmente risulta liberamente accessibile dall'Italia, mentre l'accesso è bloccato per le connessioni che provengono dall'estero. Le "difese" hanno retto e non si sono verificate fughe di dati o compromissioni dei sistemi. Di disagi sarebbero limitati a lentezza di connessione.