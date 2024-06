Atti osceni davanti agli agenti ai laghi di Campogalliano, maxi multa da 10mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Proseguono le attività di controllo da parte della Polizia Locale delle Terre d'Argine presso i Laghi Curiel. L'area utilizzata per la pesca, le attività sportive e ricreative è anche - come noto da tempo - un luogo di ritrovo per incontri a sfondo sessuale, che abitualmente si consumano lungo i percorsi che attraversano gli specchi d'acqua.

Nel corso di un controllo svolto dagli agenti in abiti borghesi, è stato avvicinato da un uomo che non ha esitato a compiere atti osceni rivolti agli agenti, mostrandosi nudo.

A carico dell’uomo, un 70enne residente fuori provincia, è scattata una pesante sanzione, pari a 10mila euro. La contestazione riguarda appunto il reato di atti osceni in luogo pubblico, che da ormai alcuni anni è stato depenalizzato.

Il tema degli incontri "clandestini" resta quindi di attualità in quell'area, storicamente soggetta a questo genere di attività e frequentata addirittura dalle province limitrofe. Per tentare di disincentivare questo genere di frequentazioni ricordiamo che negli anni scorsi è stato anche stabilito un divieto di sosta in orario serale e notturno.