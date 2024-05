Atto di bullismo in caserma, comandante scrive sul volto di una sottoposta

Un episodio di bullismo sarebbe avvenuto in una caserma dei Carabinieri nel modenese. L'episodio avrebbe visto coinvolto un comandante che avrebbe compiuto un gesto umiliante nei confronti di una carabiniera sua sottoposta.

Secondo quanto ricostruito, il comandante in questione avrebbe scritto con una penna la propria firma sul volto della giovane militare. La vicenda ha suscitato immediatamente l'indignazione dei colleghi.

"Per il gravissimo episodio di “bullismo”,che parrebbe essere avvenuto in una caserma carabinieri del Modenese, in danno di una carabiniera donna, auspichiamo una ferrea indagine della Procura ordinaria e militare. Il NSC - Nuovo Sindacato Carabinieri - Segreteria Regione Emilia Romagna ha già attivato i propri legali per valutare la costituzione di parte civile. Gli atti di vile e becero maschilismo se condotti da chi per funzione esercita un potere che mette in sudditanza il sottoposto, sono intollerabili e non possono sicuramente rientrare in atti definibili goliardici", spiegano Giovanni Morgese, Segretario Generale Emilia Romagna e Andrea Di Virgilio, Segretario generale Aggiunto.