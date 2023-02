Gatto investito e ucciso in via Stradella, "Passano i mesi ma la situazione non cambia"

"Sono passati quasi sei mesi e le auto continuano a sfrecciare a tutta velocità senza nessun controllo e senza nessun dispositivo fisico di rallenamento. Il risultato è che ieri hanno ucciso ancora". Continuano così le segnalazioni dei residenti di Via Stradella, la strada percorsa dagli automobilisti in alternativa a Via Giardini spesso e volentieri in barba al limite di velocità.

Ieri all'altezza del civico 162 un gatto è stato investito da una macchina in corsa che nemmeno si è fermata: forse l'automobilista neanche se n'è accorto. "Dobbiamo aspettare che ci sia un bambino ad attraversare la strada e ad essere investito da uno dei numerosissimi automobilisti che, vista l'assenza dei controlli promessi, percorrono questo tratto di strada come se fossero su un circuito?" si chiede una residente, che a sua volta ha perso qualche mese fa il suo animale domestico nella stessa maniera.

I "controlli" a cui si riferisce, sono quelli promessi dall'amministrazione comunale all'indomani delle proteste che avevano interessato l'area nell'agosto scorso, quando gli abitanti della zona avevano bloccato il traffico camminando sulle strisce pedonali per sensibilizzare automobilisti e autorità al rispetto del limite di velocità, che in quel tratto di Via Stradella è 30 Km/h. Il Comune aveva infatti comunicato ai diretti interessati che sarebbero state realizzate piattaforme rialzate della sede stradale che, insieme al riordino della segnaletica e a un potenziamento dei controlli da parte della Polizia locale, avrebbero potuto rappresentare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza stradale.

Ma ad oggi, i residenti denunciano una situazione immutata. Nessun rallentatore, nessun controllo: così "abbiamo scritto nuovamente al Comune che dopo tante promesse è tornato a dimenticarsi del problema di Via Stradella".