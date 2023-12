Automobili di contrabbando, un sequestro anche a Modena

Un'Audi A8 in uso ad un imprenditore edile di nazionalità moldava residente a Modena dal 2012, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Treviso nell'ambito di un'operazione di controllo economico del territorio e di verifica dei mezzi in transito dalle principali direttrici stradali che interessano la Marca trevigiana. L'automobile infatti, era stata immmatricolata in un paese straniero e poi importata di contrabbando, cioè senza il pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Doganali, un veicolo immatricolato in un Paese extra U.E. può circolare all'interno dell'Unione senza pagare alcun dazio, a patto che a condurlo sia il proprietario (o una persona da lui delegata) residente al di fuori dell'Unione. Non era però questo il caso dell'imprenditore la cui automobile è stata sequestrata a Modena, residente in città da oltre dieci anni.

Nella stessa operazione, le Fiamme Gialle del Gruppo Treviso hanno controllato e sequestrato altre tre automobili. Un'altra Audi A8 - intestata ad un compositore musicale di nazionalità ucraina residente dal 2003 in provincia di Treviso -, una Mercedes E200 - nella disponibilità di un’assistente di volo moldava residente dal 2008 a Venezia - e una Bmw 535XI - intestata ad un commerciante di pellet ucraino residente dal 2015 a Roma -.

L'operazione, che è stata condotta attraverso la consultazione delle banche dati e dei certificati di residenza, ha perseguito l’obiettivo di tutelare gli interessi dell’Erario, consentendo il recupero dei dazi doganali non versati, oltre che il sequestro dei mezzi, regolarmente

utilizzati in Italia, in vista della confisca definitiva al termine dei procedimenti e dunque della loro acquisizione al patrimonio dello Stato.