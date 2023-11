Auto contromano provoca un frontale a Modena Nord, le persone a bodo fuggono a piedi

Un incidente singolare che potrebbe avere importanti risolvti si è verificato questa mattina intorno alle 11 al casello di Modena Nord. Una Ford Kuga di colore bianco ha infatti imboccato contromano il raccordo che collega il casello dell'autostrada con la rotatoria di viale Virgilio. Nel farlo, l'auto ha impattato contro altre due vetture che stavano percorrendo quel tratto di strada. Fortunatamente per gli automobilisti, l'impatto non è stato eccessivamente violento, ma sufficiente a bloccare la corsa della Ford che è rimasta incidentata.

Gli occuopanti dell'auto hanno immediatamente abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga, scavalcando i guardrail e procedendo di corsa in direzione della Via Emilia, facendo così perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, insieme al 118 che ha prestato soccorso ad un automobilista coinvolto, un 58enne che ha riportato qualche lesione di lieve entità.

Oltre ad eseguire i rilievi dell'incidente, gli agenti hanno immediatamente svolto gli accertamenti per tentare di identificare le persone che erano a bordo del mezzo. Non si esclude che l'auto in questione possa essere stata utilizzata per commettere qualche reato, motivo per il quale chi viaggiava a bordo ha preferito darsi alla fuga. Le ricerche da parte della Polizia Stradale sono in corso.