Urtata da un veicolo e dannegiata la statua del maiale a Castelnuovo

Disavventura per il maialino che occupa il centro di Piazza Papa Giovanni XXIII nel centro di Castelnuovo Rangone. La statua divenuta simbolo della cittadina per la tradizione secolare della lavorazione della carne è infatti stata urtata da un veicolo durante una manovra. L'impatto ha causato il distacco di una gamba.

A renderlo noto è la stessa Amministrazione comunale, che fa anche sapere che nella giornata di oggi la statua verrà momentaneamente rimossa, in modo da ripararla nei prossimi giorni e installarla nuovamente al suo posto in piazza.

L’autista del veicolo, che per altro si trovava in un'area pedonale, si è già autodenunciato al Comune ammettendo prontamente la propria responsabilità. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Locale che ha acquisito anche i filmati delle telecamere in zona.