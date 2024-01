Ancora un raid vandalico, una quindicina di auto danneggiate alla Sacca

Nel corso della scorsa notte uno o più vandali hanno preso di mira diverse auto in sosta nel quartiere Sacca, in particolari in via Monsignor Boni e in via Benassi. Amara sorpresa questa mattina per una quindicina di famiglie residenti, che hanno scoperto i danni ai loro mezzi. In particolare sono stati infranti i vetri delle auto, senza una logica apparente.

Non risulta infatti che siano stati rubati oggetti e neppure monete lasciate negli abitacoli, è tanto meno sembra essere riconoscibile uno schema del raid. Sul caso stanno facendo luce gli agenti della Polizia di Staro, che questa mattina sono intervenuti anche con il reparto scientifico per effettuare rilievi accurati sui mezzi.

Purtroppo quella specifica zona non è nuova a situazione di questo tipo. L'ultimo episodio risale a due settimane fa, quando erano stati colpiti in modo simile diversi veicoli parcheggiati nella vicina via Anderlini.

Sul caso è intervenuto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle: "I danni sulle auto in sosta registrati anche la scorsa notte, in una zona già colpita da episodi simili, è un dato preoccupante, soprattutto perché nulla si è fatto per prevenire quanto sempre più frequentemente sta accadendo. Purtroppo è, infatti, caduto nel vuoto anche il nostro Ordine del Giorno con cui recentemente avevamo chiesto il potenziamento dell'illuminazione pubblica e delle rete di videosorveglianza. L'area del centro di vicinato, così come quella intorno a via Boni, sono chiaramente territorio indisturbato per gruppi di delinquenti che approfittano di aree buie e dell'assenza di telecamere in una ampia area commerciale e residenziale per commettere razzie e vandalismi. Ma ogni richiesta che si fa sulla Sacca cade irrimediabilmente nel vuoto. Noi continueremo a chiedere ciò che fino ad ora è stato negato. Più illuminazione, più controllo, più presidio delle aree verdi di confine tra le aree residenziali e le aree industriali della zona che, come testimoniano molti residenti, fungono da rifugio per i delinquenti".