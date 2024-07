Auto e moto si scontrano in via Emilia, un ferito grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi, in via Emilia Est a Castelfranco Emilia, nei pressi dell'incrocio con via Noce, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e una moto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i servizi di emergenza, inclusi un'ambulanza, un'automedica e un elicottero proveniente da Bologna.

L'incidente, avvenuto alle 17:37, ha causato gravi traumi a uno dei coinvolti. La valutazione sanitaria preliminare sul posto ha classificato la gravità dell'incidente con un codice 3. Il personale sanitario intervenuto ha stabilizzato il ferito prima del trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna per le cure necessarie.

Le cause e la dinamica precisa dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.Le operazioni di soccorso sono state coordinate dai Vigili Urbani di Castelfranco Emilia, che hanno garantito la sicurezza dell'area e gestito il traffico per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso