Auto finisce nel canale, conducente tratto in salvo dalla Municipale che transitava nella zona

Un 44 enne è finito con la sua auto nel canale adiacente a via Rubiera a Campogalliano. Estratto dalla Municipale le sue condizioni non sono gravi

Una macchina dopo un incidente che non ha coinvolto altre automobili è finita nel canale adiacente alla strada su via Rubiera in corrispondenza del cimitero di Campogalliano.

Il conducente una volta finito con la propria autovettura nel canale, nel quale era presente circa un metro di acqua, non riusciva più ad uscire ma fortunatamente una pattuglia della Municipale che transitava nella zona lo ha visto. Così uno dei due agenti si è calato nel canale per trarre in salvo il malcapitato, un signore 44enne, portato poi a Baggiovara e le sue condizioni non risultano gravi